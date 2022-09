"Il Psg accompagnerà la Vecchia Signora verso la casa di cura" (Di martedì 6 settembre 2022) Il Paris Saint Germain pensa di fare un sol boccone della Juve questa sera. E lo pensano anche gli autorevoli giornali francesi, che ironizzano e attaccano i bianconeri, di sicuro non in un periodo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 settembre 2022) Il Paris Saint Germain pensa di fare un sol boccone della Juve questa sera. E lo pensano anche gli autorevoli giornali francesi, che ironizzano e attaccano i bianconeri, di sicuro non in un periodo ...

Anche se il quotidiano ricorda che le statistiche dicono altro e cioè che in otto sfide europee, il Psg non ha mai battuto la Juve: 2 pareggi e 6 sconfitte. Fino al Lione che due anni fa eliminò la Juventus.