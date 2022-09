Il difficile esordio in Champions di Juventus e Milan (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - Inizia con il piede sbagliato l'avventura della Juventus in Champions League. I bianconeri, nonostante tanto orgoglio e carattere, non riescono nell'impresa di arginare lo strapotere del Paris Saint Germain, rimediando un k.o. per 2-1. Al Parco dei Principi è decisiva la doppietta di un sontuoso Mbappe, mentre a nulla serve il gol ospite di Mckennie: dopo la prima giornata, nel Girone H comanda la squadra di Galtier insieme al Benfica (2-0 al Maccabi). Cinque minuti sul cronometro e la gara dei bianconeri si mette subito in salita: Neymar inventa per Mbappe, il francese calcia al volo di destro e trafigge Perin per l'immediato 1-0. La reazione juventina arriva a ridosso del 20', quando Milik svetta di testa su un cross da destra trovando la respinta di Donnarumma, ma dall'altra parte il Psg e' letale e colpisce per la seconda volta un paio di ... Leggi su agi (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - Inizia con il piede sbagliato l'avventura dellainLeague. I bianconeri, nonostante tanto orgoglio e carattere, non riescono nell'impresa di arginare lo strapotere del Paris Saint Germain, rimediando un k.o. per 2-1. Al Parco dei Principi è decisiva la doppietta di un sontuoso Mbappe, mentre a nulla serve il gol ospite di Mckennie: dopo la prima giornata, nel Girone H comanda la squadra di Galtier insieme al Benfica (2-0 al Maccabi). Cinque minuti sul cronometro e la gara dei bianconeri si mette subito in salita: Neymar inventa per Mbappe, il francese calcia al volo di destro e trafigge Perin per l'immediato 1-0. La reazione juventina arriva a ridosso del 20', quando Milik svetta di testa su un cross da destra trovando la respinta di Donnarumma, ma dall'altra parte il Psg e' letale e colpisce per la seconda volta un paio di ...

tuskatore : @_Sim95_ @ChristianTolve Partita difficile all'esordio, ha fatto un paio di cazzate e un paio di buone cose, ingiudicabile - TheVoiceofFoot1 : ??#CFC Risoluzione di contratto tra #Chelsea e Thomas #Tuchel. Il tecnico campione d'Europa nel 2021 paga un inizio… - PCattoretti : L’esordio della regista mette in scena la difficile sopravvivenza di due gemelli siriani in Svezia. Dogborn, di Isa… - Gianluca270395 : RT @macandy62: @Orochi0487 Ottimo esordio, buona prestazione in una partita comunque difficile. Non sono sicuro che panchinerà Davide, ved… - Gianluca270395 : RT @RedAllblack: @NonEvoluto @Orochi0487 beh Ale...mi sembra abbia fatto il compitino, senza sbagliare...personalità oggi non ne ho vista t… -