«Il ciano ora è il nostro colore preferito il colore degli occhi del nostro bebè»

(Di martedì 6 settembre 2022) Si allunga la lista di star diventate mamme nel corso del 2022. La supermodella e attrice brasiliana Adriana Lima è diventata mamma per la terza volta. A dare l’annuncio del lieto evento è stata lei stessa con un tenero post su Instagram nel quale ha svelato il nome dele il suo significato. Adriana Lima, mamma sexy in passerella: sfila per Alexander Wang con il pancione X ...

Ilè il nostro colore preferito . Il colore degli occhi del nostro bambino. Benvenuto nel nostro mondo". E poi quell'unica foto che non mostra tanto, ma dice tutto. L'occhio splendido del ...inizia un'altra fase in cui ci sarà modo di inserire nella migliore maniera possibile gli ultimi arrivati: non solo Kubica e Simy che hanno già rotto il ghiaccio (così come Vesely e), ma ...Direttore Angelozzi, dalla prima trattativa all’ultima di due giorni fa sono trascorsi più di due mesi di intenso lavoro. Con un’aggiunta:.Calciomercato Benevento: accordo con la Salernitana ma non con Simy, che per ora non accetta la destinazione giallorossa. Intanto i campani ufficializzano lo scambio Roberto Insigne-Ciano con il Frosi ...