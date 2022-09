Giorgia Soleri a Venezia ma “il cinema non mi piace per niente. E’ un linguaggio che mi annoia” (Di martedì 6 settembre 2022) Giorgia Soleri (da Instagram) Ogni giorno su Instagram, come sorge il sole, un’influencer si sveglia e sa che dovrà apparire più degli altri, ovunque e a ogni costo. E così Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David dei Maneskin, femminista ed attivista, è stata al Festival del cinema di Venezia nonostante non avesse mai nascosto il suo scarso amore per il grande schermo. Che ancora ribadisce, red carpet a parte. La ventiseienne milanese, anche autrice di una raccolta di poesie, alla domanda di un follower sul suo rapporto col cinema, se le piacesse o meno dal momento che ne parlava poco, aveva risposto dicendo: “No, per niente. Purtroppo è un linguaggio che mi annoia e credo di esser davvero ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 6 settembre 2022)(da Instagram) Ogni giorno su Instagram, come sorge il sole, un’influencer si sveglia e sa che dovrà apparire più degli altri, ovunque e a ogni costo. E così, fidanzata di Damiano David dei Maneskin, femminista ed attivista, è stata al Festival deldinonostante non avesse mai nascosto il suo scarso amore per il grande schermo. Che ancora ribadisce, red carpet a parte. La ventiseienne milanese, anche autrice di una raccolta di poesie, alla domanda di un follower sul suo rapporto col, se lesse o meno dal momento che ne parlava poco, aveva risposto dicendo: “No, per. Purtroppo è unche mie credo di esser davvero ...

FQMagazineit : Giorgia Soleri attaccata dagli haters sui social per il suo libro di poesie: “È un insulto agli scrittori” - msjunii1 : RT @n_fausta: @artbymars Non sono credente ma chiedo scusa alla Vergine Maria che ha lottato secoli per essere considerata pura e poi si ri… - l0laspace : perché io prima di essere giorgia soleri sono la fidanzata di damiano dei maneskin - rory_zack : @slav34brit MA A NOI INFATTI CHE CAZZO CE NE FREGA DI GIORGIA SOLERI MA CHI CAZZO È NOI VOGLIAMO SOLO QUESTO NELLE NOSTRE TL !!! - Elena48565348 : Comunque se studiare cinema potete andare a Venezia, non farete il red Carpet ma secondo voi i direttori della foto… -