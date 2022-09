GF Vip, Alfonso Signorini svela perché Ciacci è l’unico concorrente già ufficializzato (Di martedì 6 settembre 2022) Alfonso Signorini è stato intervistato a pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip 7 (che esordirà su Canale 5 lunedì 19 settembre 2022) e tra le tante domande cui ha risposto c’è stata quella sul perché l’unico concorrente ufficiale del reality show annunciato prima della prima puntata è Giovanni Ciacci. “Sono voluto uscire per tempo con questa tematica proprio per garantire la massima libertà di scelta ai concorrenti, i quali avrebbero così potuto tirarsi indietro, volendo” ha dichiarato il conduttore del GF Vip 7. Che poi ha svelato: “Ma nessuno si è tirato indietro. Per fortuna tutti hanno capito che non c’è ragione di avere paura”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, quando è andata in onda la prima puntata della prima edizione? ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 6 settembre 2022)è stato intervistato a pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip 7 (che esordirà su Canale 5 lunedì 19 settembre 2022) e tra le tante domande cui ha risposto c’è stata quella sulufficiale del reality show annunciato prima della prima puntata è Giovanni. “Sono voluto uscire per tempo con questa tematica proprio per garantire la massima libertà di scelta ai concorrenti, i quali avrebbero così potuto tirarsi indietro, volendo” ha dichiarato il conduttore del GF Vip 7. Che poi hato: “Ma nessuno si è tirato indietro. Per fortuna tutti hanno capito che non c’è ragione di avere paura”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, quando è andata in onda la prima puntata della prima edizione? ...

