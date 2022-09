Gas, von der Leyen sugli attacchi di Mosca all’Ue: «Quello di Putin è un giochetto cinico per dividerci» (Di martedì 6 settembre 2022) Quello che sta facendo Putin con il mercato energetico è un «giochetto cinico, un test di unità e solidarietà», afferma Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione europea, in un colloquio pubblicato sul sito della La Stampa e altri giornali europei, torna ad accusare il presidente russo di manipolare il mercato e di usare «le forniture di gas come arma». Per questo motivo, l’esecutivo Ue ha messo a punto un piano per contrastare il caro-energia che verrà discusso a Bruxelles venerdì 9 settembre. Al suo interno, anche il price cap sul gas importato via gasdotto dalla Russia. Una misura «indispensabile per limitare le entrate di Putin», sostiene von der Leyen che si dice convinta che sia «quasi impossibile per la Russia trovare nel breve periodo nuovi ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022)che sta facendocon il mercato energetico è un «, un test di unità e solidarietà», afferma Ursula von der. La presidente della Commissione europea, in un colloquio pubblicato sul sito della La Stampa e altri giornali europei, torna ad accusare il presidente russo di manipolare il mercato e di usare «le forniture di gas come arma». Per questo motivo, l’esecutivo Ue ha messo a punto un piano per contrastare il caro-energia che verrà discusso a Bruxelles venerdì 9 settembre. Al suo interno, anche il price cap sul gas importato via gasdotto dalla Russia. Una misura «indispensabile per limitare le entrate di», sostiene von derche si dice convinta che sia «quasi impossibile per la Russia trovare nel breve periodo nuovi ...

