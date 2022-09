Francesca Michielin: il 9 settembre esce “Occhi grandi grandi” (Di martedì 6 settembre 2022) “Occhi grandi grandi“, il nuovo singolo della cantante Francesca Michielin, è in arrivo venerdì 9 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per Columbia Records/Sony Music Italy ed è già disponibile in presave e preadd. Francesca è coautrice del brano insieme a Davide Petrella e a Stefano Tognini. Caratteristiche della canzone Una parte del brano recita così: “Paracadute, vorrei saltare ma si spezza la voce a un passo da te”. Vi è l’espressione di una vita strozzata, una voglia impellente di lanciarsi in avventure inedite, rischiose e totalmente nuove. La paura, però, frena la cantante la quale, al cospetto dell’ignoto e dell’oblio, perde la voce. Francesca Michielin e il ... Leggi su zon (Di martedì 6 settembre 2022) ““, il nuovo singolo della cantante, è in arrivo venerdì 9su tutte le piattaforme digitali e in radio per Columbia Records/Sony Music Italy ed è già disponibile in presave e preadd.è coautrice del brano insieme a Davide Petrella e a Stefano Tognini. Caratteristiche della canzone Una parte del brano recita così: “Paracadute, vorrei saltare ma si spezza la voce a un passo da te”. Vi è l’espressione di una vita strozzata, una voglia impellente di lanciarsi in avventure inedite, rischiose e totalmente nuove. La paura, però, frena la cantante la quale, al cospetto dell’ignoto e dell’oblio, perde la voce.e il ...

