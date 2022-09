Fine del lockdown, la Cassazione: "Ora si possono demolire le case abusive" (Di martedì 6 settembre 2022) Non ci sono più i motivi legati al lockdown messo in campo per contrastare la pandemia Covid-19 , a fermare gli ordini di demolizione delle abitazioni abusivamente costruite , e gli abbattimenti possono... Leggi su feedpress.me (Di martedì 6 settembre 2022) Non ci sono più i motivi legati almesso in campo per contrastare la pandemia Covid-19 , a fermare gli ordini di demolizione delle abitazioni abusivamente costruite , e gli abbattimenti...

francescacheeks : il 19/01/86 fu un giorno importante per la Juventus e no, non per il pareggio in casa del Pisa, ma perché nacque… - Greenpeace_ITA : Ieri abbiamo svelato l'inferno climatico che si nasconde dietro il #greenwashing al #GasTech di Milano, oggi… - PagellaPolitica : Anche Italia viva ha votato misure a favore del reddito di cittadinanza. Per esempio, la legge di Bilancio per il 2… - ManzoDavi : RT @Adriano72197026: Praga adesso una marea umana chiede le dimissioni del governo e la fine delle sanzioni contro la Russia ???? https://t.c… - Ecatetriformis : RT @MarceVann: Cara signora Zelenska, (tuo marito) ha ottenuto la vittoria alle elezioni con le seguenti promesse: 1. Fine guerra civile ne… -