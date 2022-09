Elezioni: Conte, 'Draghi osannato ma ci ha portato a stallo, no uomo solo al comando' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Draghi è stato osannato, ma ci ha portato allo stallo. E' una personalità prestigiosa, con un curriculum eccezionale, ma non gli possiamo consegnare cambiali in bianco, l'uomo solo al comando non funziona e non ha funzionato: l'energia è solo una delle cose, quella più grave, ma ce ne sono tante". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite del Corrieretv. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "è stato, ma ci haallo. E' una personalità prestigiosa, con un curriculum eccezionale, ma non gli possiamo consegnare cambiali in bianco, l'alnon funziona e non ha funzionato: l'energia èuna delle cose, quella più grave, ma ce ne sono tante". Così il leader del M5S Giuseppe, ospite del Corrieretv.

petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - DavidPuente : In che modo il @Mov5Stelle intende finanziare il riscatto gratuito della laurea? Nel programma non lo spiega Artic… - eziomauro : Trump commenta le elezioni in Italia: 'Salvini? Non lo so. Spero che Conte faccia bene, è una brava persona' - la R… - ZGravita : RT @Jess_16j: Sogno un 25 settembre dove @GiuseppeConteIT vince le elezioni con il 60% dei voti. #IoVotoMovimento5Stelle #Conte #IoVotoM5… - MarcoDiamanti11 : RT @LueTommaso: Cosa dicono Fassina, Bersani, Zingaretti sulle bellissime parole di Trump nei confronti di Conte? D’ora in avanti vi chiame… -