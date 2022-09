Champions | Psg-Juve in tv e streaming | dove vederla

(Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Tempo diLeague. Lantus di Massimiliano Allegri incontrerà oggi, martedì 6 settembre, il Paris Saint-Germain alle 21. La partita verrà trasmesso in diretta tv da Sky Sport. La sfida del Parco dei Principi potrà essere seguita su Sky Sport Uno (canale 201), su Sky Sport 4K (canale 213)e sul canale 252 di Sky Sport. La gara verrà trasmessa anche su Canale 5. In alternativa, come sempre, è disponibile anche il livedell’evento su smartphone, tablet, pc, smart tv e qualsiasi altro dispositivo con le applicazioni Sky Go e Now Tv. L'articolo proviene da Italia Sera.

Mbappé viene da 4 gol consecutivi in. L'unico ad averne messi in fila 5 nella storia delè Neymar, nel 2017. In una parola sola: mostri. Come può fermarli la Juve In due modi. Il primo ...Il tecnico Allegri , alla vigilia della sfida dicontro il, ha ipotizzatoproprio quella data per il rientro di Pogba: vedremo se le tempistiche saranno rispettate o meno. (aggiornamento ...La partita di questa sera in Champions League si preannuncia molto importante per la Juventus, che sarà ospite della corazzata Psg.Riparte l’assalto al Real Madrid di Carlo Ancelotti, vittorioso il 28 maggio scorso contro il Liverpool Torna la Champions con la prima giornata della fase a gironi. Due le squadre italiane in campo o ...