Ancora non funziona la Carta del docente: le date per usarla a settembre (Di martedì 6 settembre 2022) Ci sono alcuni elementi da chiarire per quanto riguarda la storia della Carta del docente, che da alcuni giorni a questa parte non funziona. Dopo aver provato a fornirvi istruzioni utili sul fronte assistenza, come avrete notato con il nostro articolo di ieri, questo martedì bisogna analizzare la questione in termini più generici. In particolare, non tutti pare abbiano capito per quale ragione il sistema sia riportando un messaggio di errore quando si prova ad accedere. In realtà, non si tratta di un bug riguardante la piattaforma o, peggio Ancora, il nostro account. Il 6 settembre non funziona la Carta del docente: analizziamo le prospettive a settembre per il pubblico Provando a scendere in dettagli, occorre capire per quale ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Ci sono alcuni elementi da chiarire per quanto riguarda la storia delladel, che da alcuni giorni a questa parte non. Dopo aver provato a fornirvi istruzioni utili sul fronte assistenza, come avrete notato con il nostro articolo di ieri, questo martedì bisogna analizzare la questione in termini più generici. In particolare, non tutti pare abbiano capito per quale ragione il sistema sia riportando un messaggio di errore quando si prova ad accedere. In realtà, non si tratta di un bug riguardante la piattaforma o, peggio, il nostro account. Il 6nonladel: analizziamo le prospettive aper il pubblico Provando a scendere in dettagli, occorre capire per quale ...

lorepregliasco : Ho l'impressione che molti non abbiano ancora compreso cosa significa, in termini di seggi, avere dai 16 ai 18 punt… - ladyonorato : Continuiamo ad usare il budget UE (finanziato da noi) per tenere in piedi Zelenzky e rifornirlo di armi. 5 miliardi… - EzioGreggio : D’accordo con Allegri: #McKennie da questa posizione deve fare goal non cercare il compagno al centro. Sei solo, gl… - biscione_blog : Fabio Bergomi è un coglione, ma non si scopre di certo oggi. La cosa che fa ridere, però, è che si comporta nello s… - cuorebeg : @fra_solee per me è accaduto e se non lo è ancora, accadrà -