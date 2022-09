Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2022 ore 07:30 (Di lunedì 5 settembre 2022) Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2022 ORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio GIÀ NUMEROSI I DISAGI IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, IN PARTICOLARE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE-Roma DOVE SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 492 IN DIREZIONE FIRENZE; TRAFFICO AL MOMENTO BLOCCATO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE, 5 I KM DI CODA CON TENDENZA ALL’AUMENTO. CRITICA LA SITUAZIONE ANCHE SUL RACCORDO, TRAFFICO FORTEMENTE CONGESTIOANTO TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE VERIFICATOSI IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA APPIA. CODW ANCHE IN ESTERNA TRA LE USCITA Roma-FIUMICINO E OSTIENSE. LUNGHE CODE ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO VERSO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 settembre 2022)DEL 5 SETTEMBREORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAGIÀ NUMEROSI I DISAGI IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, IN PARTICOLARE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE-DOVE SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 492 IN DIREZIONE FIRENZE; TRAFFICO AL MOMENTO BLOCCATO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE, 5 I KM DI CODA CON TENDENZA ALL’AUMENTO. CRITICA LA SITUAZIONE ANCHE SUL RACCORDO, TRAFFICO FORTEMENTE CONGESTIOANTO TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE VERIFICATOSI IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA APPIA. CODW ANCHE IN ESTERNA TRA LE USCITA-FIUMICINO E OSTIENSE. LUNGHE CODE ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO VERSO ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via del Serafico, tra via del Tintoretto e via Laurentina - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a viale Guglielmo Marconi, tra piazza della Radio e Ponte Guglielmo Marconi - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Colombo, tra viale Marconi e l'obelisco - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Nomentana, tra Porta Pia e la Tangenziale Est. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a Porta Cavalleggeri, tra via Gregorio VII e lungotevere in Sassia -