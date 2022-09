Venezia 79, sesso (poco) e femminismo (presunto e sfatto) in Don’t worry Darling. Harry Styles? Non pervenuto (Di lunedì 5 settembre 2022) Pensavamo fosse il film scandalo di Venezia 79 invece era… un calesse. Don’t worry Darling di Olivia Wilde, set galeotto per la stessa Wilde e per il protagonista (osannatissimo) Harry Styles, è un Truman Show convenzionale annaffiato con una abbondante e ridondante dose di annacquato femminismo. Di sesso, quello tanto sbandierato nei rumors dei mesi passati, però, ce n’è pochetto. Proprio perché è una sorta di apparentemente gioioso dono che il maschio fa alla femmina per isolarla dal resto del mondo e inchiodarla, con un devoto e soddisfatto sorriso sulla bocca, per tutta la vita a lavare e stendere i panni. Là tra le casupole eleganti di Victory, California, una cittadina sfavillante nata in mezzo al deserto, con giardinetti lindi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Pensavamo fosse il film scandalo di79 invece era… un calesse.di Olivia Wilde, set galeotto per la stessa Wilde e per il protagonista (osannatissimo), è un Truman Show convenzionale annaffiato con una abbondante e ridondante dose di annacquato. Di, quello tanto sbandierato nei rumors dei mesi passati, però, ce n’è pochetto. Proprio perché è una sorta di apparentemente gioioso dono che il maschio fa alla femmina per isolarla dal resto del mondo e inchiodarla, con un devoto e soddisorriso sulla bocca, per tutta la vita a lavare e stendere i panni. Là tra le casupole eleganti di Victory, California, una cittadina sfavillante nata in mezzo al deserto, con giardinetti lindi e ...

FQMagazineit : Venezia 79, sesso (poco) e femminismo (presunto e sfatto) in Don’t worry Darling. Harry Styles? Non pervenuto - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Le opere di questa Mostra del Cinema di #Venezia79 adottano temi morali legati a sesso, identità sessuale e potere' @Fra… - ilfattoblog : 'Le opere di questa Mostra del Cinema di #Venezia79 adottano temi morali legati a sesso, identità sessuale e potere… - antonio55096334 : @Careen74667668 Sei bella e lo sai!??Oltre che Tentatrice, sei Tentabile? Where are the secret keys of your hearth?… - infoitcultura : A Venezia c'è 'Tar' con Cate Blanchett: 'Il sesso è un'arma che controlla il potere. Per le donne come per gli uomi… -