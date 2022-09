US Open 2022, day 8: Sinner per i quarti, Nadal-Alcaraz destini incrociati (Di lunedì 5 settembre 2022) L’ottava giornata degli US Open 2022 è quella di Jannik Sinner, che per la prima volta in carriera può raggiungere i quarti di finale dello Slam statunitense. In campo anche Rafael Nadal e Carlos Alcaraz che, oltre a potersi incontrare in semifinale, sono in lotta per accaparrarsi lo scettro di numero uno mondiale dopo l’abdicazione di Daniil Medvedev. Il maiorchino avrà l’americano Frances Tiafoe. Da gennaio ha una striscia aperta di 22-0 nei tornei dello Slam ed anche un incredibile 21-1 contro tennisti statunitensi dall’ottobre del 2017. Il murciano, invece, sta riscrivendo i record del torneo. Dopo aver eguagliato Pete Sampras, può diventare il più giovane a raggiungere due quarti consecutivi a New York da Hoad e Rosewall (1952-53). Esaltante la sua sfida contro ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) L’ottava giornata degli USè quella di Jannik, che per la prima volta in carriera può raggiungere idi finale dello Slam statunitense. In campo anche Rafaele Carlosche, oltre a potersi incontrare in semifinale, sono in lotta per accaparrarsi lo scettro di numero uno mondiale dopo l’abdicazione di Daniil Medvedev. Il maiorchino avrà l’americano Frances Tiafoe. Da gennaio ha una striscia aperta di 22-0 nei tornei dello Slam ed anche un incredibile 21-1 contro tennisti statunitensi dall’ottobre del 2017. Il murciano, invece, sta riscrivendo i record del torneo. Dopo aver eguagliato Pete Sampras, può diventare il più giovane a raggiungere dueconsecutivi a New York da Hoad e Rosewall (1952-53). Esaltante la sua sfida contro ...

