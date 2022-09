Spari in piazza a Napoli: oggi il Comitato per l’ordine e la sicurezza (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo i colpi di pistola esplosi in piazza Trieste e Trento nella notte tra sabato e domenica, per oggi pomeriggio è stata convocata in Prefettura una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza. Lo ha riferito il sindaco d Napoli, Gaetano Manfredi, che nella giornata di ieri ha sentito il prefetto, Claudio Palomba. “Durante il Comitato – ha detto Manfredi – analizzeremo questo caso e prenderemo i provvedimenti che sono necessari. Ricordo sempre che come Comune noi possiamo disporre delle nostre competenze sulla polizia municipale e che i problemi della criminalità sono questioni in capo alla Questura e ai Carabinieri, ma stiamo lavorando tutti insieme“. Il primo cittadino ha ribadito che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo i colpi di pistola esplosi inTrieste e Trento nella notte tra sabato e domenica, perpomeriggio è stata convocata in Prefettura una riunione delpere la. Lo ha riferito il sindaco d, Gaetano Manfredi, che nella giornata di ieri ha sentito il prefetto, Claudio Palomba. “Durante il– ha detto Manfredi – analizzeremo questo caso e prenderemo i provvedimenti che sono necessari. Ricordo sempre che come Comune noi possiamo disporre delle nostre competenze sulla polizia municipale e che i problemi della criminalità sono questioni in capo alla Questura e ai Carabinieri, ma stiamo lavorando tutti insieme“. Il primo cittadino ha ribadito che ...

