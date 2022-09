Scritta “Bagni” sotto la statua di Delcogliano e Iermano | lo sdegno di Mastella e i ringraziamenti a “Libera”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Ringrazio i ragazzi del ComitatoBenevento ed il gruppo di scout, giunto ieri in città, per aver provveduto a rimuovere la freccia “” posta ai piedi della stele in Villa Comunale in memoria di Raffaeleed Aldo. Si tratta di un atto di una insensibilità morale per cui esprimo il massimoe che mi auguro non si ripeta più”. Lo dichiara, in una nota, il sindaco di Benevento, Clemente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.