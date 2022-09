Sanità e pandemia, vi mostriamo tutti i programmi elettorali dei partiti (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set – Le elezioni politiche del 25 settembre si stanno avvicinando. I partiti hanno pubblicato i propri programmi elettorali. In questo articolo, ci concentreremo in particolare sulla questione Sanità e pandemia. Leggi anche: Immigrazione, vi mostriamo tutti i programmi elettorali dei partiti Sanità, i programmi dei partiti del centrodestra Al punto 7 del programma, il centrodestra propone lo “sviluppo della Sanità di prossimità e della medicina territoriale, rafforzamento della medici predittiva e incremento dell’organico di medici e infermieri”, “ripristino delle prestazioni ordinarie delle procedure di screening”, “estensione delle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set – Le elezioni politiche del 25 settembre si stanno avvicinando. Ihanno pubblicato i propri. In questo articolo, ci concentreremo in particolare sulla questione. Leggi anche: Immigrazione, videi, ideidel centrodestra Al punto 7 del programma, il centrodestra propone lo “sviluppo delladi prossimità e della medicina territoriale, rafforzamento della medici predittiva e incremento dell’organico di medici e infermieri”, “ripristino delle prestazioni ordinarie delle procedure di screening”, “estensione delle ...

