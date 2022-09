Sangiovanni, concerto annullato: «Fitte forti, non riuscivo a muovermi» (Di lunedì 5 settembre 2022) Domenica 4 settembre 2022, Sangiovanni si sarebbe dovuto esibire nella piazza di Cremona. L'ex talento di Amici si è visto costretto ad annullare il concerto perché, poco prima di salire sul palco, ha avuto un malore. Sono immediatamente intervenuti i paramedici, ma le sue condizioni di salute non gli hanno comunque consentito di cantare. A distanza di qualche ora, l'artista è tornato sui social per scusarsi con i fan che erano in attesa di sentirlo cantare. Sangiovanni: concerto annullato per un malore In giro per l'Italia con il tour Cadere Volare Live 2022, Sangiovanni sta vivendo momenti difficili. Il concerto di domenica 4 settembre a Cremona è stato annullato a causa di un malore. Il cantante, nelle ultime ore, ha rotto il silenzio con un video ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 5 settembre 2022) Domenica 4 settembre 2022,si sarebbe dovuto esibire nella piazza di Cremona. L'ex talento di Amici si è visto costretto ad annullare ilperché, poco prima di salire sul palco, ha avuto un malore. Sono immediatamente intervenuti i paramedici, ma le sue condizioni di salute non gli hanno comunque consentito di cantare. A distanza di qualche ora, l'artista è tornato sui social per scusarsi con i fan che erano in attesa di sentirlo cantare.per un malore In giro per l'Italia con il tour Cadere Volare Live 2022,sta vivendo momenti difficili. Ildi domenica 4 settembre a Cremona è statoa causa di un malore. Il cantante, nelle ultime ore, ha rotto il silenzio con un video ...

