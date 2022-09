“Niente gas? Meglio: dimagrirete”. L’incredibile intervista dell’esperto (Di lunedì 5 settembre 2022) “Ridurre di qualche grado la temperatura delle stanze in cui si soggiorna o si dorme può fare solo bene alla salute ed esercitare effetti positivi sull’organo adiposo. La temperatura ideale per il nostro benessere è di 19 gradi”. Non potevano mancare, con l’imminente crisi, anzi, catastrofe del gas, gli esperti-pompieri, per raccontarci che le cose forse vanno male, ma tutto sommato è Meglio così. Il competente che tira acqua al mulino dei “migliori”, responsabili, insieme a questa Europa, del pasticcio clamoroso sugli approvvigionamenti di metano, non è Mariottide (“Non va bene se le cose vanno bene: è Meglio male”), bensì il primario di Endocrinologia all’ospedale Gemelli di Roma, Alfredo Pontecorvi. Che ieri, in un’intervista al Mattino, ha invitato a non fare una tragedia se d’inverno resteremo all’addiaccio anche ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 5 settembre 2022) “Ridurre di qualche grado la temperatura delle stanze in cui si soggiorna o si dorme può fare solo bene alla salute ed esercitare effetti positivi sull’organo adiposo. La temperatura ideale per il nostro benessere è di 19 gradi”. Non potevano mancare, con l’imminente crisi, anzi, catastrofe del, gli esperti-pompieri, per raccontarci che le cose forse vanno male, ma tutto sommato ècosì. Il competente che tira acqua al mulino dei “migliori”, responsabili, insieme a questa Europa, del pasticcio clamoroso sugli approvvigionamenti di metano, non è Mariottide (“Non va bene se le cose vanno bene: èmale”), bensì il primario di Endocrinologia all’ospedale Gemelli di Roma, Alfredo Pontecorvi. Che ieri, in un’al Mattino, ha invitato a non fare una tragedia se d’inverno resteremo all’addiaccio anche ...

