Napoli, risentimento muscolare per Osimhen (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo il successo contro la Lazio all’Olimpico, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Liverpool in programma allo Stadio Maradona mercoledì alle ore 21 per la prima giornata di Champions League. La squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra e in campo si è divisa in due gruppi: chi ha giocato sabato ha svolto lavoro di forza in palestra mentre il resto della squadra ha fatto lavoro di forza in campo e partita a campo ridotto. Demme ha svolto terapie e personalizzato in palestra. Lozano in mattinata si è sottoposto presso la clinica Pineta Grande ad ulteriori controlli radiologici e a consulenza neuro chirurgica con il Dottor Bucciero, che hanno dato esito negativo. Il calciatore ha svolto lavoro personalizzato. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo il successo contro la Lazio all’Olimpico, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Liverpool in programma allo Stadio Maradona mercoledì alle ore 21 per la prima giornata di Champions League. La squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra e in campo si è divisa in due gruppi: chi ha giocato sabato ha svolto lavoro di forza in palestra mentre il resto della squadra ha fatto lavoro di forza in campo e partita a campo ridotto. Demme ha svolto terapie e personalizzato in palestra. Lozano in mattinata si è sottoposto presso la clinica Pineta Grande ad ulteriori controlli radiologici e a consulenza neuro chirurgica con il Dottor Bucciero, che hanno dato esito negativo. Il calciatore ha svolto lavoro personalizzato. ...

kika7_ : RT @Napoli_Report: .@SSCNapoli: #Demme ha svolto terapie e personalizzato in palestra. #Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in seguito… - MomentiCalcio : #Napoli, da monitorare le condizioni di #Osimhen per un risentimento muscolare - sportli26181512 : Risentimento muscolare per Osimhen, a rischio il Liverpool: Ci sono le condizioni non perfette di Victor Osimhen a… - StabiaChannel : #NapoliCalcio #Napoli - Risentimento muscolare per Osimhen, a rischio la gara con il Liverpool LEGGI LA NEWS:… -