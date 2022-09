(Di lunedì 5 settembre 2022) La Polizia di frontiera ha rintracciato questa mattina 66, tra i quali anche alcuni minorenni, probabilmente appena giunti in territorio italiano. Gli agenti li hanno notati in via Flavia e ...

EugenioBerto70 : Migranti: rintracciate 66 persone a Trieste -

Agenzia ANSA

Si tratta diprovenienti da vari Paesi: Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Iraq. Tutti sono stati condotti al commissariato di Fernetti per le consuete procedure di identificazione. . ... Migranti: rintracciate 66 persone a Trieste - Cronaca La Polizia di frontiera ha rintracciato questa mattina 66 migranti, tra i quali anche alcuni minorenni, probabilmente appena giunti in territorio italiano. Gli agenti li hanno notati in via Flavia e l ...Soccorsi dalla Guardia Costiera i migranti si trovavano a bordo di due velieri. Salgono a 17 gli sbarchi di migranti nel crotonese nel solo mese di agosto ...