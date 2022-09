Mbappè: «Pogba? In questo momento preferisco fidarmi di lui e non di suo fratello» (Di lunedì 5 settembre 2022) L’attaccante del Psg, Kylian Mbappé, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus, in Champions League. Ha dichiarato che Pogba lo ha chiamato per dargli la sua versione dei fatti sul malocchio ed ha parlato anche di Neymar. Su Pogba: “In questo momento preferisco fidarmi della parola di un compagno di squadra. Oggi è la sua parola contro quella del fratello, mi fiderò del mio compagno di squadra. Non è il momento di aggiungere nulla, sono abbastanza lontano da tutto questo”. Sui rigori: “Vedremo, si parla sempre di rigori. Dobbiamo vedere come andrà durante la partita. Essere il numero 1 non significa che si tireranno tutti i rigori, non esiste in nessun club, e meno ancora quando si gioca con due ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) L’attaccante del Psg, Kylian Mbappé, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus, in Champions League. Ha dichiarato chelo ha chiamato per dargli la sua versione dei fatti sul malocchio ed ha parlato anche di Neymar. Su: “Indella parola di un compagno di squadra. Oggi è la sua parola contro quella del, mi fiderò del mio compagno di squadra. Non è ildi aggiungere nulla, sono abbastanza lontano da tutto”. Sui rigori: “Vedremo, si parla sempre di rigori. Dobbiamo vedere come andrà durante la partita. Essere il numero 1 non significa che si tireranno tutti i rigori, non esiste in nessun club, e meno ancora quando si gioca con due ...

