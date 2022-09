Israele | alta possibilità esercito abbia colpito reporter

(Di lunedì 5 settembre 2022) C'è "un'" che ladi Al Jazeera Shireen Abu Akleh sia "stata colpita accidentalmente" da spari dall'israeliano, anche se "non è possibile determinare in modo ...

Agenzia ANSA

Nelle circostanze della morte della giornalista palestinese Shireen Abu Akleh, avvenuta a Jenin (Cisgiordania) durante uno scontro a fuoco, non sono stati rilevati elementi che rendano necessaria l'ap ...C'è "un'alta possibilità" che la reporter di Al Jazeera Shireen Abu Akleh sia "stata colpita accidentalmente" da spari dall'esercito israeliano, anche se "non è possibile determinare in modo inequivoc ...