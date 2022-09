Fan del karaoke, è tornato il vostro programma (Di lunedì 5 settembre 2022) Tre concorrenti, il karaoke e una passione sfrenata per la musica. Questi i tre elementi di partenza di Don’t forget the lyrics – Stai sul pezzo, il game show di NOVE, condotto da Gabriele Corsi. La nuova stagione andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 20.25, a partire da stasera. Le puntate saranno disponibili anche in streaming su discovery+. Gabriele Corsi, conduttore di “Don’t forget the lyrics Italia – Stai sul pezzo”. (Courtesy press office) Leggi anche › Trio Medusa: «Per non rinunciare alla libertà siamo precari… ma di lusso» Don’t forget the lyrics – Stai sul pezzo, il meccanismo di gioco Prodotto da Banijay Italia, al centro del game show l’abilità dei concorrenti nel cantare le canzoni più belle e più conosciute della musica leggera. Facile a dirsi, ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 settembre 2022) Tre concorrenti, ile una passione sfrenata per la musica. Questi i tre elementi di partenza di Don’t forget the lyrics – Stai sul pezzo, il game show di NOVE, condotto da Gabriele Corsi. La nuova stagione andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 20.25, a partire da stasera. Le puntate saranno disponibili anche in streaming su discovery+. Gabriele Corsi, conduttore di “Don’t forget the lyrics Italia – Stai sul pezzo”. (Courtesy press office) Leggi anche › Trio Medusa: «Per non rinunciare alla libertà siamo precari… ma di lusso» Don’t forget the lyrics – Stai sul pezzo, il meccanismo di gioco Prodotto da Banijay Italia, al centro del game show l’abilità dei concorrenti nel cantare le canzoni più belle e più conosciute della musica leggera. Facile a dirsi, ...

