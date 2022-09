Famiglie monogenitoriali, Luca Trapanese scrive a Giorgia Meloni: “Un’assurdità il divieto di adozione” (Di lunedì 5 settembre 2022) “Mi piacerebbe trovarmi a un tavolo con te e chiacchierare un po’ di adozione, un tema che entrambi riteniamo cruciale da punti di vista diversi e, se ti farà piacere, potrebbe essere il tavolo di casa nostra, mia e di Alba”. Luca Trapanese, assessore comunale al welfare di Napoli e papà single di Alba, invita così Giorgia Meloni a discutere con lui della possibilità di adozione da parte delle Famiglie monogenitoriali. In Italia la legge impedisce ai single di adottare un bambino o una bambina, eccezione fatta per i piccoli gravemente disabili. Con una lettera aperta sui propri canali social, Trapanese si dice sicuro che anche Meloni vedrebbe come “un’enorme assurdità” il divieto oggi in vigore. Quindi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) “Mi piacerebbe trovarmi a un tavolo con te e chiacchierare un po’ di, un tema che entrambi riteniamo cruciale da punti di vista diversi e, se ti farà piacere, potrebbe essere il tavolo di casa nostra, mia e di Alba”., assessore comunale al welfare di Napoli e papà single di Alba, invita cosìa discutere con lui della possibilità dida parte delle. In Italia la legge impedisce ai single di adottare un bambino o una bambina, eccezione fatta per i piccoli gravemente disabili. Con una lettera aperta sui propri canali social,si dice sicuro che anchevedrebbe come “un’enorme assurdità” iloggi in vigore. Quindi ...

Aletti_Marco73 : @LucioMalan È lo stesso ragionevole suo dove contrappone MADRE + PADRE con GENITORE + GENITORE alludendo che il 1o… - anna_t87 : @Hocredutoche @terrarealtime Che non hanno una famiglia comune e vedono sto documento e pare che la loro sia sbagli… - Potrebbepiover2 : @danyg_77 @87miste No pubblichiamo le coppie a divorziare così le famiglie monogenitoriali non si sentono diverse e mancanti - danyg_77 : @Potrebbepiover2 @87miste E quindi delle famiglie monogenitoriali che ne facciamo? Le bandiamo? Le prendiamo a caso… - conti_carlotta : @LDistratta @SimoPillon Per questioni d'eredità ho conosciuto una ventina di cugini x la prima volta: il leitmotiv,… -

Famiglie monogenitoriali, Luca Trapanese scrive a Giorgia Meloni: “Un’assurdità il divieto di… Il Fatto Quotidiano Napoli, Luca Trapanese scrive a Giorgia Meloni: «Io papà single di Alba, bimba felice: vieni a vedere» Sui social la lettera dell’assessore comunale al Welfare, da 5 anni papà di una bambina disabile, che invita la leader di FdI a riflettere sul divieto di adozione per i single: «Sono certo che al nost ... Sui social la lettera dell’assessore comunale al Welfare, da 5 anni papà di una bambina disabile, che invita la leader di FdI a riflettere sul divieto di adozione per i single: «Sono certo che al nost ...