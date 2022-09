Elezioni Pera (FdI): «Autonomia differenziata, la riforma va condivisa: no a venti repubblichette» (Di lunedì 5 settembre 2022) Il professor Marcello Pera, accademico, filosofo, è stato senatore della Repubblica dal 1996 al 2013 e presidente del Senato dal 2001 al 2006 nella XIV Legislatura. Dal 2018 presiede il... Leggi su ilmattino (Di lunedì 5 settembre 2022) Il professor Marcello, accademico, filosofo, è stato senatore della Repubblica dal 1996 al 2013 e presidente del Senato dal 2001 al 2006 nella XIV Legislatura. Dal 2018 presiede il...

Gianfra33984664 : RT @SardegnaG: Marcello Pera - ex presidente del #Senato e candidato in #Sardegna il #25settembre: Reddito di cittadinanza non ha dato risu… - kiara86769608 : RT @gbarbacetto: Attenta, @GiorgiaMeloni. Candidi @Giulio_Tremonti, Marcello Pera, Carlo Nordio... Rischi, dopo le elezioni, di vederteli s… - IteNovas : Marcello Pera - ex presidente del #Senato e candidato in #Sardegna il #25settembre: Reddito di cittadinanza non ha… - SardegnaG : Marcello Pera - ex presidente del #Senato e candidato in #Sardegna il #25settembre: Reddito di cittadinanza non ha… - mattinodinapoli : Elezioni 2022, Pera candidato a Napoli: «Ripensare il reddito di cittadinanza» -

Elezioni Pera (FdI): «Autonomia differenziata, la riforma va condivisa: no a venti repubblichette» ilmattino.it Elezioni 2022, il centro destra pensa ai Ministeri. Le ipotesi per l’Istruzione Si avvicina sempre più il 25 settembre, giorno in cui l'Italia sarà chiamata alle elezioni politiche. I partiti stanno già ipotizzando le eventuali squadre di Governo. Il centro destra, dato per favor ... Elezioni Pera (FdI): «Autonomia differenziata, la riforma va condivisa: no a venti repubblichette» Il professor Marcello Pera, accademico, filosofo, è stato senatore della Repubblica dal 1996 al 2013 e presidente del Senato dal 2001 al 2006 nella XIV Legislatura. Dal 2018 presiede ... Si avvicina sempre più il 25 settembre, giorno in cui l'Italia sarà chiamata alle elezioni politiche. I partiti stanno già ipotizzando le eventuali squadre di Governo. Il centro destra, dato per favor ...Il professor Marcello Pera, accademico, filosofo, è stato senatore della Repubblica dal 1996 al 2013 e presidente del Senato dal 2001 al 2006 nella XIV Legislatura. Dal 2018 presiede ...