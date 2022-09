Daniele Bossari: ‘Ho avuto un tumore alla gola’. Come sta oggi (Di lunedì 5 settembre 2022) Non se lo aspettava nessuno, la notizia è arrivata Come una doccia fredda, ma fortunatamente l’epilogo è dei migliori: Daniele Bossari, noto conduttore e personaggio del mondo dello spettacolo, per mesi ha combattuto in silenzio contro un tumore alla gola. oggi è vivo, sta meglio e può raccontarlo. View this post on Instagram A post shared by Daniele Bossari (@DanieleBossari) Il post su Instagram di Daniele Bossari Daniele Bossari si è raccontato e lo ha fatto su Instagram ai suoi migliaia di followers. Lo ha fatto con un post, una foto e una didascalia che non lascia spazio a dubbi. Ha ripercorso la malattia, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 settembre 2022) Non se lo aspettava nessuno, la notizia è arrivatauna doccia fredda, ma fortunatamente l’epilogo è dei migliori:, noto conduttore e personaggio del mondo dello spettacolo, per mesi ha combattuto in silenzio contro ungola.è vivo, sta meglio e può raccontarlo. View this post on Instagram A post shared by(@) Il post su Instagram disi è raccontato e lo ha fatto su Instagram ai suoi migliaia di followers. Lo ha fatto con un post, una foto e una didascalia che non lascia spazio a dubbi. Ha ripercorso la malattia, ...

