Controlli della Polizia Locale a San Donato Milanese: in due fuggono in motorino (Di lunedì 5 settembre 2022) Un giovane era sprovvisto di patente mentre l’altro non indossava il casco. Inoltre gli agenti sono intervenuti per porre fine a degli schiamazzi, effettuato pattugliamenti nei parchi e controllato 60 veicoli Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 5 settembre 2022) Un giovane era sprovvisto di patente mentre l’altro non indossava il casco. Inoltre gli agenti sono intervenuti per porre fine a degli schiamazzi, effettuato pattugliamenti nei parchi e controllato 60 veicoli

lagenda70889069 : Torino: Controlli della Polizia nelle aree interessate dalla Movida Primo Piano, TG24, Piemonte, polizia, Torino… - AngeloGuarnier2 : Troppo immediato il passaggio dal canto della degli alberi al mondo della tecnica. Brutale il passaggio alle file… - Linus2007 : @dukana2 É stato il 'partito del no' a omettere i dovuti controlli, a permettere che il controllore fosse alle dipe… - Ferrara24ore : Controlli della velocità nel Ferrarese, dove sono questa settimana - RadioIncontroPs : ????? Il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Fano ha effettuato, in ambi… -