Come sta Osimhen? Giuntoli esce allo scoperto sulle condizioni (Di lunedì 5 settembre 2022) Mancano ormai meno di due giorni al big match di Champions League, che vedrà il Napoli affrontare il Liverpool al Diego Armando Maradona. Si prospetta un match adrenalinico visto il gioco offensivo che le squadre di Spalletti e Klopp sono abituate a fare. È di oggi però la notizia che ha fatto molto preoccupare i tifosi azzurri: Osimhen ha svolto lavoro personalizzato a causa di un problema muscolare. Tale problematica era insorta subito dopo la partita con la Lazio. Un imprevisto che rischia di far rimandare l’esordio del nigeriano in Champions con i partenopei. FOTO: Getty – Victor Osimhen NapoliA tranquillizzare un po’ però i supporters napoletani ci ha pensato il direttore Cristiano Giuntoli che, intervistato a Eadio KissKiss Napoli da Valter De Maggio, si è espresso così: “Osimhen ha un piccolo fastidio ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 settembre 2022) Mancano ormai meno di due giorni al big match di Champions League, che vedrà il Napoli affrontare il Liverpool al Diego Armando Maradona. Si prospetta un match adrenalinico visto il gioco offensivo che le squadre di Spalletti e Klopp sono abituate a fare. È di oggi però la notizia che ha fatto molto preoccupare i tifosi azzurri:ha svolto lavoro personalizzato a causa di un problema muscolare. Tale problematica era insorta subito dopo la partita con la Lazio. Un imprevisto che rischia di far rimandare l’esordio del nigeriano in Champions con i partenopei. FOTO: Getty – VictorNapoliA tranquillizzare un po’ però i supporters napoletani ci ha pensato il direttore Cristianoche, intervistato a Eadio KissKiss Napoli da Valter De Maggio, si è espresso così: “ha un piccolo fastidio ...

NetflixIT : Francesco sta al cartellone come noi stiamo a #SkamItalia5: SOTTO. - sandrogozi : In #Europa c’è chi sta con #Macron e chi come te sta con #Hidalgo e con #Melenchon C’è chi fa riforme serie e crea… - gparagone : Italia fuori dalla #UE? Farebbe dumping fiscale (esattamente come lo sta facendo il Lussemburgo). Brigante, brigante e mezzo. #ItalExit - RaijinTristano : RT @ngiocoli: @PoliticaPerJedi Dai su. Non fingere di non capire. Calenda sta dicendo: anch'io, non solo Renzi, son pronto a governare con… - eudaimonjia : a me questi giorni così caotici come le foto di kendall e harry 2015, tutta la roba di mister X e ora sta pagliacci… -