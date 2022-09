Barbara d’Urso in acqua sorride: i fan guardano lì, qualcosa esce fuori (Di lunedì 5 settembre 2022) Sorriso stupendo e bellezza che ammalia, Barbara d’Urso in acqua con un costume striminzito toglie il fiato, ciò che si intravede manda il web totalmente in tilt Barbara d’Urso ha fatto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 5 settembre 2022) Sorriso stupendo e bellezza che ammalia,incon un costume striminzito toglie il fiato, ciò che si intravede manda il web totalmente in tiltha fatto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

f1ssata : @whodfuckisraff poi figurati se tiro freccette in faccia a uno che deve sentire a Barbara D'Urso ?? - whodfuckisraff : @f1ssata puoi risparmiarmele devo sentire a barbara d’urso questa settimana… - sulf1n4l3 : ma barbara d'urso io non la sento più - DragoDella : @jacopo_iacoboni 'i piani, come tutti ricordano, erano di prendere Kiev in tre o quattro giorni' ???? Mi mostri la… - barbarathelife : RT @Iamdavide1: -Domani inizia #Pomeriggio5 -Il #gfvip avrà uno studio nuovo, una casa nuova, e il cast verrà svelato il 19 settembre -Barb… -