Vuelta a España 2022: la seconda settimana si chiude con il successo di Thymen Arensman. Roglic recupera 15” ad Evenepoel (Di domenica 4 settembre 2022) Si chiude la seconda settimana della Vuelta a España 2022 con un altro arrivo in salita: quattordicesima tappa, scalata a Sierra Nevada con il successo in fuga di Thymen Arensman (Team DSM), alla seconda vittoria in carriera, di gran lunga la più bella. Non c’è stata grande battaglia in chiave classifica generale: Evenepoel può ritenersi soddisfatto, arrivando al terzo giorno di riposo con 1’34” di margine su Roglic. Battaglia nella prima parte di gara, non è andata via una semplice fuga, si è formato un vero e proprio gruppone davanti. All’attacco Rohan Dennis e Sam Oomen (Jumbo – Visma), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën Team), David de la Cruz e Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Siladellacon un altro arrivo in salita: quattordicesima tappa, scalata a Sierra Nevada con ilin fuga di(Team DSM), allavittoria in carriera, di gran lunga la più bella. Non c’è stata grande battaglia in chiave classifica generale:può ritenersi soddisfatto, arrivando al terzo giorno di riposo con 1’34” di margine su. Battaglia nella prima parte di gara, non è andata via una semplice fuga, si è formato un vero e proprio gruppone davanti. All’attacco Rohan Dennis e Sam Oomen (Jumbo – Visma), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën Team), David de la Cruz e Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan ...

