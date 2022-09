Vaticano, alla beatificazione di Luciani c’è anche Mattarella (Di domenica 4 settembre 2022) Mentre un temporale imperversa su Roma e su Piazza San Pietro, papa Francesco arriva sul sagrato della Basilica vaticana, dove stamane presiede la messa nel corso della quale proclama Beato il Servo di Dio Giovanni Paolo I, al secolo Albino Luciani (1912-1978). Il “Papa dei 33 giorni” e l’ultimo Pontefice italiano del ‘900. Concelebrano la liturgia col il Papa quasi 400 tra cardinali, vescovi e sacerdoti. In Piazza San Pietro è presente anche il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 settembre 2022) Mentre un temporale imperversa su Roma e su Piazza San Pietro, papa Francesco arriva sul sagrato della Basilica vaticana, dove stamane presiede la messa nel corso della quale proclama Beato il Servo di Dio Giovanni Paolo I, al secolo Albino(1912-1978). Il “Papa dei 33 giorni” e l’ultimo Pontefice italiano del ‘900. Concelebrano la liturgia col il Papa quasi 400 tra cardinali, vescovi e sacerdoti. In Piazza San Pietro è presenteil presidente della Repubblica italiana, Sergio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

