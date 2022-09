US Open 2022, Matteo Berrettini: “Sono davvero orgoglioso per la mia reazione” (Di domenica 4 settembre 2022) Continua l’avventura di Matteo Berrettini agli US Open 2022. Il romano (n.13 del seeding) ha sconfitto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per 3-6 7-6(2) 6-3 4-6 6-2 in tre ore e 46 minuti e ha così conquistato il pass per i quarti di finale. Ora il prossimo incontro lo vedrà opposto a uno tra il norvegese Casper Ruud (testa di serie n.5) e il francese Corentin Moutet. “Innanzitutto grazie al pubblico – ha affermato Berrettini a fine match -. Sono davvero orgoglioso perché non ho cominciato la partita come avrei voluto, ero sotto di un set e un break e Sono riuscito a lottare anche grazie al mio angolo che ha continuato a darmi incoraggiamenti. Lui poi giocava molto bene mentre io ero un pochino stanco. Non volevo finire la ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Continua l’avventura diagli US. Il romano (n.13 del seeding) ha sconfitto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per 3-6 7-6(2) 6-3 4-6 6-2 in tre ore e 46 minuti e ha così conquistato il pass per i quarti di finale. Ora il prossimo incontro lo vedrà opposto a uno tra il norvegese Casper Ruud (testa di serie n.5) e il francese Corentin Moutet. “Innanzitutto grazie al pubblico – ha affermatoa fine match -.perché non ho cominciato la partita come avrei voluto, ero sotto di un set e un break eriuscito a lottare anche grazie al mio angolo che ha continuato a darmi incoraggiamenti. Lui poi giocava molto bene mentre io ero un pochino stanco. Non volevo finire la ...

