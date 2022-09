Sport in tv oggi, domenica 4 settembre: programma e orari di tutti gli eventi (Di domenica 4 settembre 2022) Il palinsesto di tutto lo Sport in tv per la giornata di domenica 4 settembre 2022. programma come di consueto ben composto, con vari eventi di diversi Sport a deliziare gli appassionati italiani; in particolare, occhi puntati sugli Us Open, i quali prevedono gli ottavi di finale con Matteo Berrettini protagonista: l’azzurro sfiderà Alejandro Davidovich Fokina per un posto ai quarti. Occhi puntati peraltro sulle sfide di Serie A. Di seguito il programma dettagliato con tutti gli orari e i canali. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Il palinsesto di tutto loin tv per la giornata di2022.come di consueto ben composto, con varidi diversia deliziare gli appassionati italiani; in particolare, occhi puntati sugli Us Open, i quali prevedono gli ottavi di finale con Matteo Berrettini protagonista: l’azzurro sfiderà Alejandro Davidovich Fokina per un posto ai quarti. Occhi puntati peraltro sulle sfide di Serie A. Di seguito ildettagliato conglie i canali.Face.

