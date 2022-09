Roma, Mourinho: «Meglio un 4-0 che perdere quattro volte 1-0» (Di domenica 4 settembre 2022) Jose Mourinho commenta la sconfitta della sua Roma con l’Udinese: «Preferisco perdere una volta 4-0 che quattro partite per 1-0» Jose Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la netta sconfitta per 4-0 contro l’Udinese. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «Preferisco perdere una volta 4-0 che quattro partite per 1-0, così sono tre punti e non dodici… Certo, è dura ma ora dovremo riuscire ad andare avanti. E’ stata una partita difficile, con un avversario che sa giocare queste partite, in cui tu non puoi andare sotto nel punteggio. Nel momento in cui sei sotto col punteggio, loro si compattano bene e sanno gestire bene i tempi di gioco e i falli. Hanno gente molto fisica ed esperta, se stai perdendo sei in difficoltà». DYBALA – «Abbiamo creato una ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Josecommenta la sconfitta della suacon l’Udinese: «Preferiscouna volta 4-0 chepartite per 1-0» Joseha parlato ai microfoni di DAZN dopo la netta sconfitta per 4-0 contro l’Udinese. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «Preferiscouna volta 4-0 chepartite per 1-0, così sono tre punti e non dodici… Certo, è dura ma ora dovremo riuscire ad andare avanti. E’ stata una partita difficile, con un avversario che sa giocare queste partite, in cui tu non puoi andare sotto nel punteggio. Nel momento in cui sei sotto col punteggio, loro si compattano bene e sanno gestire bene i tempi di gioco e i falli. Hanno gente molto fisica ed esperta, se stai perdendo sei in difficoltà». DYBALA – «Abbiamo creato una ...

