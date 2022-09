Pronti a ricominciare (Di domenica 4 settembre 2022) Settembre: fine delle vacanze, ripartono le scuole, riparte, oltreoceano, anche la MLW di Bauer. Il 18 di settembre infatti ad Atlanta andrà in scena Super Series, lo Show dal quale arriveranno i prossimi episodi di MLW Fusion. Nell’attesa di vedere i nuovi episodi, facciamo il punto sulla situazionedei Campioni e del Roster. Tutto bene ai Piani Alti Il Regno di Hammerstone appare assolutamente solido al momento: messa da parte la pratica Holliday, al momento nessun avversario sembra essere in grado di sconfiggere l’Hammer Of Justice e toglierli il MLW World HW Title. Uno dei possibili papabili (e credibili) sfidanti poteva essere Killer Kross, ma ormai sappiamo che le sirene della WWE post-Vince (e il ritorno di Triple H) hanno convinto il lottatore (e la Bordeaux) a tornare a Stamford: un vero peccato, potevano potenzialmente costruirci una storyline e una faida ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 4 settembre 2022) Settembre: fine delle vacanze, ripartono le scuole, riparte, oltreoceano, anche la MLW di Bauer. Il 18 di settembre infatti ad Atlanta andrà in scena Super Series, lo Show dal quale arriveranno i prossimi episodi di MLW Fusion. Nell’attesa di vedere i nuovi episodi, facciamo il punto sulla situazionedei Campioni e del Roster. Tutto bene ai Piani Alti Il Regno di Hammerstone appare assolutamente solido al momento: messa da parte la pratica Holliday, al momento nessun avversario sembra essere in grado di sconfiggere l’Hammer Of Justice e toglierli il MLW World HW Title. Uno dei possibili papabili (e credibili) sfidanti poteva essere Killer Kross, ma ormai sappiamo che le sirene della WWE post-Vince (e il ritorno di Triple H) hanno convinto il lottatore (e la Bordeaux) a tornare a Stamford: un vero peccato, potevano potenzialmente costruirci una storyline e una faida ...

