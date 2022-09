Matilde Brandi per la prima volta in pubblico con lui

Leggi su formatonews

(Di domenica 4 settembre 2022)dopo la delusione avuta con Costantini ha un nuovo compagno: ecco con chi è impegnata Dopo l’ultima delusione avuta con l’ex marito,sembra essere di nuovo felice. La soubrette ha mostrato per lail volto del suo compagno, postando direttamente uno scatto sui social di loro due insieme. L’ex gieffina si è fatta vedere insieme a lui nelle sue IG Stories in occasione della festa a sorpresa organizzata nel suo appartamento romano per le figlie Sofia e Aurora. Ma andiamo a vedere chi è.presenta la sua nuova fiamma In occasione di un party organizzato per le sue figlie, Aurora e Sofia,...