Ligue 1 2022/2023: tris del Lilla di Fonseca, il Monaco supera di misura il Nizza (Di domenica 4 settembre 2022) In archivio la sesta giornata del campionato di Ligue 1 2022/2023, che ha regalato gol (pochi) e spettacolo (tanto). Ad aprire le danze è stato il lunch match tra Montpellier e Lilla, finito 3-1 in favore della squadra di Fonseca. Padroni di casa avanti con Wahi, ma ripresi da David. Nella ripresa sono poi arrivate le reti di Gomes e ancora David. Ben tre i pareggi per 1-1, rispettivamente in Brest-Strasburgo, Reims-Lens e Troyes-Rennes. Colpo esterno del Lorient sul campo dell’Ajaccio, mentre il Clermont ha sconfitto il Tolosa per 2-0 con le reti dell’ex Roma Gonalons e di Muhammed Cham. Infine, nel posticipo tra Nizza e Monaco, i tre punti sono andati al club del Principato, vittorioso per 1-0. Decisiva una rete di Embolo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) In archivio la sesta giornata del campionato di, che ha regalato gol (pochi) e spettacolo (tanto). Ad aprire le danze è stato il lunch match tra Montpellier e, finito 3-1 in favore della squadra di. Padroni di casa avanti con Wahi, ma ripresi da David. Nella ripresa sono poi arrivate le reti di Gomes e ancora David. Ben tre i pareggi per 1-1, rispettivamente in Brest-Strasburgo, Reims-Lens e Troyes-Rennes. Colpo esterno del Lorient sul campo dell’Ajaccio, mentre il Clermont ha sconfitto il Tolosa per 2-0 con le reti dell’ex Roma Gonalons e di Muhammed Cham. Infine, nel posticipo tra, i tre punti sono andati al club del Principato, vittorioso per 1-0. Decisiva una rete di Embolo. SportFace.

