In quella casa lontana di via Velintonia Don Vicente mi offrì la sua amicizia (Di domenica 4 settembre 2022) Ho già raccontato in un piccolo libro scritto pochi anni fa in spagnolo (Semillas secas, Madrid 2018) del mio incontro col grande poeta Vicente Aleixandre nell’estate che trascorsi a Madrid L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 4 settembre 2022) Ho già raccontato in un piccolo libro scritto pochi anni fa in spagnolo (Semillas secas, Madrid 2018) del mio incontro col grande poetaAleixandre nell’estate che trascorsi a Madrid L'articolo proviene da il manifesto.

CarloCalenda : Traduzione. Ricomincia l’epoca del Papeete, dell’abbiamo abolito la povertà, delle balle spaziali e dei Ministri ch… - ItaliaViva : La prima proposta di legge che firmerò nella prossima legislatura è quella per riaprire l'unità di missione 'Casa I… - FabioVerbis : @AlfioKrancic @ilaria_nofasci Se me prende due e quella che non mangia la porta a casa.. è male? - xfreehugsbaby : @floxpollim0n Io iniziai a leggerla tanti anni fa (mai finita perché veramente lunghissima) e iniziai dalla genesi… - camila_healing : RT @NicolaRaiano: #Allegri nel post partita: “Il Psg? Siamo realisti, la partita da vincere è quella in casa con il Benfica”. Non può esse… -