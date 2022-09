Gas | Mattarella sprona l’Europa | agire subito E Gentiloni | fare di più | l’Unione è in ritardo

infoitestero : Gas, l'Europa trema. Gazprom blocca Nord Stream. Mattarella: 'Serve urgente risposta Ue' - Lo_Scoglionato : Penultima notizia: Il caro gas,costa 100 miliardi,ultimo regalo fatto dal migliore. Da fare pagare a Renzi Mattarel… - Iknowitsover70 : RT @sherpa810: Mattarella: 'Sul gas intervenga l'#UE'. Già fatto presidente, già fatto... ?? - MPaperoga : RT @sherpa810: Mattarella: 'Sul gas intervenga l'#UE'. Già fatto presidente, già fatto... ?? - bizcommunityit : Gas, Mattarella: «Serve una risposta dell'Ue». Elettricità, primi tagli: Bruxelles prepara il piano -

Gli altri hanno detto no alle trivelle, no al, no a tutto, noi no, possiamo rivendicarlo". "C'è ... Guarda la foto di quando dicevi che davi duecontro mezzo Putin". Poi conclude: "...... una colazione di lavoro con il Presidente Sergioe un incontro con il premier Mario ... Argomento, quello dele dell'energia, che è stato al centro dell'intervento del presidente Aliyev ...Il commissario Ue agli Affari economici: «La Commissione puntava ad acquisti comuni di metano, l’idea venne derisa. Ora vedo meno divisioni. Bene sia la proposta di von der Leyen , sia l’impegno dei G ...Gentiloni: "È un punto di svolta: ora si potranno superare le divisioni". Mattarella: "È necessario che l’Unione sia veloce nel calmierare i prezzi" ...