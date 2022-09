-Frosinone-Como 2-0: i gialloblù si impongono allo Stirpe (Di domenica 4 settembre 2022) Oggi 3 Settembre 2022 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 14:00 si è disputata la partita -Frosinone-Como valida per la 4 giornata di Serie B. Il Como perde la seconda partita consecutiva a Frosinone. Una partita giocata senza grinta dagli azzurri che hanno subito il gioco dei ciociari, che segna con Kone nel primo parziale e con Mulattieri nel secondo con troppa facilità di azione. I Lariani hanno sofferto le ripartenze degli avversari senza Fabregas, che non era nemmeno in panchina. Una giornata da dimenticare al più presto. Frosinone-Como: probabili formazioni e dove vederla -Frosinone-Como: formazioni ufficiali Frosinone (4-2-3-1): Turati; Oyono, Lucioni, Szyminski, Cotali; Boloca, Kone; Rohden, Caso, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 settembre 2022) Oggi 3 Settembre 2022 nello Stadio Benitoalle ore 14:00 si è disputata la partita -valida per la 4 giornata di Serie B. Ilperde la seconda partita consecutiva a. Una partita giocata senza grinta dagli azzurri che hanno subito il gioco dei ciociari, che segna con Kone nel primo parziale e con Mulattieri nel secondo con troppa facilità di azione. I Lariani hanno sofferto le ripartenze degli avversari senza Fabregas, che non era nemmeno in panchina. Una giornata da dimenticare al più presto.: probabili formazioni e dove vederla -: formazioni ufficiali(4-2-3-1): Turati; Oyono, Lucioni, Szyminski, Cotali; Boloca, Kone; Rohden, Caso, ...

FootballtipsNG : Serie B, Frosinone vs Como, RESULT: 2 - 0 - SoyCalcio_ : ?? FINALES #SerieB: ?? Ascoli 0-0 Cittadella ?? Bari 2-2 SPAL ?? Brescia 2-1 Perugia ?? Frosinone 2-0 Como ?? Reggina… - jackpotKE : Serie B, Frosinone vs Como, RESULT: 2 - 0 - _europanazione_ : RT @ValentinaGrippo: Stamattina sono stata a #IsoladelLiri e #Frosinone per incontrare cittadini e associazioni locali. Abbiamo parlato dei… - ValentinaGrippo : Stamattina sono stata a #IsoladelLiri e #Frosinone per incontrare cittadini e associazioni locali. Abbiamo parlato… -