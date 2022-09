F1 Gp Olanda 2022, Verstappen leader – Diretta (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Mondiale 2022 di Formula 1 fa tappa a Zandvoort per il Gp d’Olanda, 15esimo appuntamento del campionato. LA GARA – Max Verstappen, scattato dalla pole position, al comando del Gp d’Olanda a Zandvoort in avvio. L’olandese della Red Bull dopo 10 dei 72 giri in programma precede le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc, staccato di circa 1”5, e dello spagnolo Carlos Sainz, che è terzo a quasi 6”. A seguire la Mercedes dell’inglese Lewis Hamilton e la Red Bull del messicano Sergio Perez. La gara di Sainz si complica nel 15esimo giro con un disastroso pit-stop: lo spagnolo rientra ai box ma manca la gomma posteriore sinistra, l’iberico deve aspettare secondi interminabili e quando rientra in pista è lontanissimo dal vertice. Leclerc perde terreno rispetto a Verstappen, ma almeno ... Leggi su funweek (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Mondialedi Formula 1 fa tappa a Zandvoort per il Gp d’, 15esimo appuntamento del campionato. LA GARA – Max, scattato dalla pole position, al comando del Gp d’a Zandvoort in avvio. L’olandese della Red Bull dopo 10 dei 72 giri in programma precede le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc, staccato di circa 1”5, e dello spagnolo Carlos Sainz, che è terzo a quasi 6”. A seguire la Mercedes dell’inglese Lewis Hamilton e la Red Bull del messicano Sergio Perez. La gara di Sainz si complica nel 15esimo giro con un disastroso pit-stop: lo spagnolo rientra ai box ma manca la gomma posteriore sinistra, l’iberico deve aspettare secondi interminabili e quando rientra in pista è lontanissimo dal vertice. Leclerc perde terreno rispetto a, ma almeno ...

SkySportF1 : ?? SUPER MAX POOOLE POSITION ? ?? Che duello con Leclerc e Sainz I risultati ? - SkySportF1 : ?? Manca una gomma ? Sainz perde 10' al box LIVE ? - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 25/72 giri di #Gara #DutchGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - qnazionale : F1 oggi live: il Gp di Olanda 2022 in tempo reale. Orari e griglia di partenza - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: F1: Verstappen scatta in testa nel GP d'Olanda, poi le Ferrari #ANSA -