De Sciglio può essere il jolly della Juve | ora è sempre più insostituibile

Mattia De Sciglio si sta migliorando sempre di più e ormai il tifo Juventino lo sta eleggendo sempre di più come un grande giocatore. La Juventus sta continuando sempre di più ad avere una serie di infortuni in questa stagione che ne stanno complicando l'avvio di campionato, ma una di quelle che sta diventando tutti gli effetti una grande certezza è sicuramente Mattia De Sciglio, un giocatore di grande qualità. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che i social network hanno potuto essere una grandissima novità degli ultimi anni, ma allo stesso tempo non tutti hanno saputo utilizzarlo nel miglior modo possibile. La campagna mediatica che è stata fatta ai danni di Mattia De Sciglio è stata a dir poco vergognosa, un giocatore ...

Fiorentina - Juventus 1 - 1: cronaca diretta live e risultato finale ... Cabral, Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Sottil I convocati della Juventus 2 De Sciglio 3 Bremer 5 ... Sono convinto che Luka può darci tanto durante questa stagione. Cercheremo di frenare le qualità ... Dove vedere Fiorentina - Juventus in TV e streaming Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN . Gli abbonati potranno vederlo su ... mentre in difesa quasi certi De Sciglio, Danilo, Bremer e Alex Sandro. Fiorentina (4 - 3 - 3): ...