Colleghi Rai e Mediaset preferiti di Barbara d'Urso (Di domenica 4 settembre 2022) Barbara d'Urso sta per tornare in televisione con il suo Pomeriggio 5 e ieri ha concesso un'intervista in occasione del Festival della Tv. Oltre ad aver mandato shade ai suoi hater ed aver parlato del suo incarico in due università, la conduttrice ha svelato chi sono i suoi Colleghi che stima di più. Da Maria de Filippi a Carlo Conti e Milly Carlucci, Carmelita ha citato sia volti Mediaset che Rai. "Chi stimo di più tra i miei Colleghi? Guarda a me piace molto Gerry Scotti, che è un po' un Barbaro d'Urso o io sono una Gerra Scotti. Poi tantissimo anche Carlo Conti, è molto bravo anche Paolo Bonolis. Poi sai, quando mi fate queste domande mi dimentico sempre di qualcuno. Poi titolano che mi piacciono loro e gli altri no. Nelle donne mi piace Maria De Filippi, Milly Carlucci è molto ...

