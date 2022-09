Canoa slalom, Coppa del Mondo: Elena Borghi è ottava nella finale di La Seu d’Urgell, la coppa è della Fiserova (Di domenica 4 settembre 2022) Elena Borghi termina con un ottavo posto la sua annata in coppa del Mondo di Canoa slalom. A La Seu d’Urgell l’azzurra non riesce nella missione di compiere una grande finale, ma si conferma come una delle più competitive sulla Canoa, con il quarto piazzamento in top 10 nelle quattro gare disputate. L’azzurra non è stata perfetta nella propria discesa: già un tocco di palina in porta 2 l’ha messa in difficoltà, per poi compierne altri due alla porta 24 e 25 che l’hanno confinata all’ottavo posto in 117.14 nella gara vinta dalla tedesca Andrea Herzog, che si toglie una soddisfazione dopo un’annata complicata. Ma ad esultare più di tutte è la ceca Tereza ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022)termina con un ottavo posto la sua annata indeldi. A La Seul’azzurra non riescemissione di compiere una grande, ma si conferma come una delle più competitive sulla, con il quarto piazzamento in top 10 nelle quattro gare disputate. L’azzurra non è stata perfettapropria discesa: già un tocco di palina in porta 2 l’ha messa in difficoltà, per poi compierne altri due alla porta 24 e 25 che l’hanno confinata all’ottavo posto in 117.14gara vinta dalla tedesca Andrea Herzog, che si toglie una soddisfazione dopo un’annata complicata. Ma ad esultare più di tutte è la ceca Tereza ...

