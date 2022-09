**Calcio: Serie A, Udinese-Roma 4-0** (Di domenica 4 settembre 2022) Udine, 4 set. - (Adnkronos) - L'Udinese travolge 4-0 la Roma nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, disputato alla Dacia Arena della città friulana. Le reti dei padroni di casa portano la firma di Udogie al 5', Samardzic al 56', Pereyra al 75' e Lovric all'82'. In classifica i bianconeri agganciano i giallorossi e l'Atalanta al terzo posto in classifica con 10 punti, uno in meno delle capoliste Napoli e Milan. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Udine, 4 set. - (Adnkronos) - L'travolge 4-0 lanel posticipo domenicale della quinta giornata diA, disputato alla Dacia Arena della città friulana. Le reti dei padroni di casa portano la firma di Udogie al 5', Samardzic al 56', Pereyra al 75' e Lovric all'82'. In classifica i bianconeri agganciano i giallorossi e l'Atalanta al terzo posto in classifica con 10 punti, uno in meno delle capoliste Napoli e Milan.

