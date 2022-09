US Open 2022, il tabellone di Matteo Berrettini dagli ottavi. Insidie da Spagna e Norvegia (Di sabato 3 settembre 2022) Archiviata la pratica Andy Murray, per Matteo Berrettini si profila la sfida, valida per gli ottavi di finale degli US Open 2022, con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 39 della classifica ATP. Tra i due vi è un solo precedente, che non sorride all’azzurro e risale al secondo turno dell’edizione dello scorso anno del Masters 1000 di Montecarlo. In quell’occasione, l’iberico si impose ai danni dell’azzurro in due set con il punteggio di 7-5, 6-3; di conseguenza, sarà la prima volta in cui i due si affronteranno in un match al meglio dei cinque set. Ma in caso di passaggio del turno, chi troverebbe Berrettini sulla propria strada? Ad attenderlo, eventualmente, ai quarti vi sarebbe il vincente tra la sorpresa transalpina Corentin Moutet, che continua la sua avventura agli US ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Archiviata la pratica Andy Murray, persi profila la sfida, valida per glidi finale degli US, con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 39 della classifica ATP. Tra i due vi è un solo precedente, che non sorride all’azzurro e risale al secondo turno dell’edizione dello scorso anno del Masters 1000 di Montecarlo. In quell’occasione, l’iberico si impose ai danni dell’azzurro in due set con il punteggio di 7-5, 6-3; di conseguenza, sarà la prima volta in cui i due si affronteranno in un match al meglio dei cinque set. Ma in caso di passaggio del turno, chi troverebbesulla propria strada? Ad attenderlo, eventualmente, ai quarti vi sarebbe il vincente tra la sorpresa transalpina Corentin Moutet, che continua la sua avventura agli US ...

