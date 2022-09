Supplenze GPS 2022, non ho espresso alcune sedi e non ho ottenuto l’incarico. Posso essere ancora convocato? (Di sabato 3 settembre 2022) Gli aspiranti alle Supplenze, che non hanno espresso nella domanda tutte le preferenze di sede, sono considerati rinunciatari per le sedi non indicate. In caso non ottengano l'incarico, Possono essere nuovamente convocati per eventuali ulteriori turni di nomina? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 3 settembre 2022) Gli aspiranti alle, che non hannonella domanda tutte le preferenze di sede, sono considerati rinunciatari per lenon indicate. In caso non ottengano l'incarico,nonuovamente convocati per eventuali ulteriori turni di nomina? L'articolo .

