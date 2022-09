Spalletti si gode Kvara e Kim: 'Eccezionali'. Ma per Lozano è sospetta frattura allo zigomo (Di sabato 3 settembre 2022) Luciano Spalletti sorride: il suo Napoli non ha perso la testa di fronte alla grande partenza della Lazio, costruendo alla distanza una vittoria tanto bella quanto meritata, guastata solo in parte ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 settembre 2022) Lucianosorride: il suo Napoli non ha perso la testa di fronte alla grande partenza della Lazio, costruendo alla distanza una vittoria tanto bella quanto meritata, guastata solo in parte ...

CozzAndrea : @fran_rkid Cioè ma quel chi l’è morto di Spalletti cosa deve dire più per far capire che vuole un cazzo di portiere… - Roby848484 : @tcarapezza Si ma a livello economico un Napoli non può mai dire no a 100mln e Osimenh per me gode di grosso hype m… -