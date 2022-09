Sicurezza, Borrelli e Zabatta (Europa Verde): Elvira non può essere morta invano, subito un tavolo con Prefetto e Questore (Di sabato 3 settembre 2022) Nella chiesa di Piedigrotta, sabato mattina, è stato dato l’ultimo saluto ad Elvira Zriba, la 34enne travolta e uccisa sul Lungomare Caracciolo da un pirata della strada. Dolore e commozione fra i tantissimi presenti. Presenti il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, la co-portavoce regionale Fiorella Zabatta, il tesoriere nazionale del Sole che Ride Francesco Alemanni, l’assessore della I Municipalità Benedetta Sciannimanica e il consigliere della I Municipalità Lorenzo Pascucci, e il presidente del consiglio federale regionale di Europa Verde Rosario Pugliese, Agostino Galiero, co-portavoce provinciale del Sole che Ride. “Quanto accaduto è drammatico. Ma il fatto che venerdì sera, sempre sul Lungomare, altri due ragazzi siano stati investiti da un’auto a ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 settembre 2022) Nella chiesa di Piedigrotta, sabato mattina, è stato dato l’ultimo saluto adZriba, la 34enne travolta e uccisa sul Lungomare Caracciolo da un pirata della strada. Dolore e commozione fra i tantissimi presenti. Presenti il consigliere regionale diFrancesco Emilio, la co-portavoce regionale Fiorella Zabatta, il tesoriere nazionale del Sole che Ride Francesco Alemanni, l’assessore della I Municipalità Benedetta Sciannimanica e il consigliere della I Municipalità Lorenzo Pascucci, e il presidente del consiglio federale regionale diRosario Pugliese, Agostino Galiero, co-portavoce provinciale del Sole che Ride. “Quanto accaduto è drammatico. Ma il fatto che venerdì sera, sempre sul Lungomare, altri due ragazzi siano stati investiti da un’auto a ...

